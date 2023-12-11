Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vefatının 750. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi için vefatının 750. yılında Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Programda konuşmalar ve konser düzenlendi.

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi için vefatının 750. yılında Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Dernek binasındaki etkinlik Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği Başkanı Tekin Uğurel'in sohbeti ile başladı. Nuri Erbay'ın vuslat yıl dönümü ile ilgili konuşmasının ardandan Türk Musikisi Topluluğu Konseri tertiplendi.

Başkan Tekin Uğural, yaptığı açıklamada, "Derneğimiz, Hazreti Mevlana merkezli faaliyetlerine devam ediyor. Bilindiği gibi, Ergun Çelebi Kütahya'da metfun. Her yıl Şeb-i Arüs törenleri için Konya'ya gidemiyoruz. Ancak dernek olarak Kütahya'da etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile sora erdi. - KÜTAHYA