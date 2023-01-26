Metruk ev mahalleliyi tedirgin ediyor

Eskişehir'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin girip çıktığı ileri sürülen metruk ev, bölge sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı.

71 Evler Mahallesi Abant Caddesi üzerinde bulunan metruk haldeki bir ev, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesi ile defalarca şikayet edildi. Eve gece saatlerinde birilerinin girip çıktığını ileri süren mahalle sakinleri, yaklaşık 100 metre mesafede okul bulunduğunu, durumun çocuklar için de tehlike oluşturduğunu söyledi.

"Eve gündüz birileri geliyor ama gece kimin çıkıp girdiği belli değil"

Metruk eve özellikle gece saatlerinde kimin gelip gittiğinin belli olmadığını belirten Özbek Örs, arsanın 3 farklı kişiye ait olduğunu söyledi. Evin bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiğini belirten Örs, "Sorunumuz, bulunmuş olduğumuz arazi üzerinde harabe bir ev. Eve gündüz birileri geliyor ama gece kimin çıkıp girdiği belli değil. Etrafında hep yeni yapılmış binalar var. Evin 100 metre ilerisinde okul var, sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle geceleri problem yaşanıyor. Belediyeye dilekçelerimiz verdik, sonuç çıkmadı. Arazi kendilerine ait değil. Burada 3 tane arsa var. 3 arsanın da sahipleri değişik. Burayı yıkmıyorlar, duruyor. Kimin girip çıktığı belli değil. İçinin çöp dolu olduğunu biliyoruz" dedi.

"Gece saatlerinde genellikle tinerciler, alkolikler geliyor"

Gece saatlerinde eve madde kullanan şahısların girdiğini söyleyen Hüseyin Tekin ise, "Buraya gece saatlerinde genellikle tinerciler, alkolikler geliyor. Bu durumdan rahatsız olduğumuz belirtiyoruz. Belediye, kaymakamlık gibi yerlere başvurduk, bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Ailemizle beraber dışarı çıkmamız sıkıntı oluyor"

Dışarı çıkarken tedirgin olduklarını belirten Dursun Ali, "Burası metruk bir bina, kimin girdiği belli değil. Özellikle geceleri karanlık olduğu için ailemizle beraber dışarı çıkmamız sıkıntı oluyor. Çocuğumuz dışarı çıktığında da tedirgin oluyoruz. Yetkililerden bir an önce buraya bir çözüm bulup yıkılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Ben tapuya istinaden burada oturuyorum"

Arsanın babasından kalma olduğunu ve elindeki tapuya rağmen arazinin başkalarına verildiğini iddia eden evin sahibi Mehmet Oğuz ise, "Ben bu tapuya istinaden burada oturuyorum" dedi. Oğuz, bu konuda hukuk mücadelesi verdiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR