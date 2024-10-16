Metrobüste Hamile Kadın Doğum Yaptı

35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt'ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete'nin desteğiyle doğum yaparak, Yılmaz bebeği sağlıkla kucağına aldı. Yılmaz bebeğin dünyaya geldiği metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir konuştu.

Esenyurt'ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek için taksi bulamamıştı. Mete ailesi, bunun üzerine daha hızlı olacağını düşünerek dün saat 08.30'da metrobüse binmişti. Hanife Mete'nin doğum sancılarının artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirmiş ve Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçmişti. Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek vermişti. Ailenin bebeğinin Yılmaz koyduğu bebek ve anne sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürülmüştü.

"Yanıma geldi 'eşim doğuracak hamile' dedi"

Yaşanan süreci anlatan Yılmaz bebeğin doğduğu 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir, "Sosyal Tesisler durağına geldiğimizde hanımefendi rahatsızlandı ve sancısı olduğunu söyledi. Eşi yanıma geldi ve eşi bana 'eşim doğuracak hamile' dedi. Ben de dedim neden taksi olayı olmadı? 'Biz taksiye binemedik. Olmadı. Mecbur kaldık. Daha hızlı gidebilmek için metrobüsle geldik' dedi. Küçükçekmece durağana geldiğimizde de hanımefendinin sancıları biraz daha artmaya başladı" dedi.

"Bu bir ilk"

"O esnada ben yolcuları tahliye etmeye başladım" diyen Bozdemir, "O ara bir güvenlik kardeşimiz de geldi. Onunla beraber yolcuları tahliye ettik. Sonra yukarıda en müsait yere arabamızı çektik. Sonra işte 112'yi aradım. Sağlık ekipleri geldi. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Daha önce hiç böyle bir olay olmadı. Bu bir ilk. Bir tarih de diyebilirim, bu olaya da şahitlik ve tanıklık ettim ama belki İETT'nin tarihine ben de geçmişimdir. Benim için çok güzel bir olaydı. Bebeğin ve annenin sağlıklı olduğunu öğrendim. O da ayrı bir sevinç oldu. İETT tarihine böyle güzel bir olay geçti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL