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Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği'ne Hibe Destek

Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği'ne Hibe Destek
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Bilecik'teki Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) tarafından hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı ve hibe ödenek tahsis edildi. Proje kapsamındaki eğitimler ve ekipman alımları ile dernek, AFAD Akreditasyonu alarak bölgedeki sivil toplum kuruluşları arasında öncü olmayı hedefliyor.

Bilecik te faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) tarafından hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi ve hibe ödenek tahsis edildi.

Proje dahilinde, arama kurtarma temalı muhtelif içerikte eğitimler, faaliyetler, uygulamalar, içerik üretimi çalışmaları, muhtelif arama kurtarma ekipmanları, cihaz ve malzeme satın alınması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl hazırladığı projesi de onaylanan Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği yönetimi, akreditasyon çalışmalarının da devam ettiğini, AFAD Akreditasyonu alınması ile birlikte, bölgede altyapısı, ekipmanları ve insan kaynakları temelinde seçkin bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflediklerini ifade ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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