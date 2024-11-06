Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği'ne Hibe Destek

Bilecik te faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) tarafından hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi ve hibe ödenek tahsis edildi.

Proje dahilinde, arama kurtarma temalı muhtelif içerikte eğitimler, faaliyetler, uygulamalar, içerik üretimi çalışmaları, muhtelif arama kurtarma ekipmanları, cihaz ve malzeme satın alınması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl hazırladığı projesi de onaylanan Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği yönetimi, akreditasyon çalışmalarının da devam ettiğini, AFAD Akreditasyonu alınması ile birlikte, bölgede altyapısı, ekipmanları ve insan kaynakları temelinde seçkin bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflediklerini ifade ettiler. - BİLECİK