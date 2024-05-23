Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği 'Kamp ve doğa yürüyüşü' etkinliği düzenledi

Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği tarafından 'Afet her an bir sürpriz yapabilir, hazır olmalıyız' başlıklı projelerinin son bileşeni olarak 'Kamp ve doğa yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurtarma ana temalı olarak faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibelendirilip desteklenen bir proje kapsamında olarak 'Kamp ve doğa yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirdi.

Bozüyük Kozpınar Köyü orman ve yaylalarında gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinliğe, 100 civarında dernek üyesi katıldı. Etkinlikte, doğa yürüyüşleri yanında, dernek üyeleri için harita ve pusula eğitimleri, oryantiring ve yön bulma eğitimleri, düğüm atma eğitimleri de gerçekleştirildi. Yapılan etkinlik hakkında dernek tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde, doğal afetler ve arama- kurtarma alanında büyük bir eksikliği kapatan Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği yönetimi, yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını ve bu proje dahilinde, afetlere hazırlık anlamında daha büyük çalışmalara imza atacağız" denildi. - BİLECİK