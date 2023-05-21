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Metrelerce yükseklikteki inşaatta güvenlik önlemi almadan çalıştılar

Metrelerce yükseklikteki inşaatta güvenlik önlemi almadan çalıştılar

Yerel Haberler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir inşaatta iş güvenliği olmadan çalışan işçiler görenleri hayrete düşürdü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir inşaatta iş güvenliği olmadan çalışan işçiler görenleri hayrete düşürdü. O esnada bir vatandaş, yerden metrelerce yüksekteki inşaat alanında hiçbir güvenlik olmadan çalışan işçileri cep telefonu ile görüntüledi.

Karasu'nun İncilli Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta iş güvenliği olmadan çalışan işçiler pes dedirtti. Metrelerce yükseklikte çalışan 2 işçi, hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışmalarına devam etti. İşçilerin, kendileri için olmazsa olmaz öneme sahip baret ve halat gibi temel araçları kullanmadan rahat tavırla çalıştıkları anlar o esnada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Yerel Haberler

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