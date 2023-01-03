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Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı

Yerel Haberler

Metrelerce yükseklikteki direkte mahsur kaldı

Metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedinin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yetişti.

Metrelerce yükseklikteki elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedinin imdadına Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri yetişti.

Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte mahalle ve köylerdeki elektrik hatlarındaki kontrol işlemlerini arttıran ekipler, elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kediye duyarsız kalmadı. SEDAŞ ekiplerince, hidrolik platformlu sepetli araç yardımıyla kurtarılan kedi daha sonra tekrar sokağa salındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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