Metrelerce uzayan otobüs kuyruğu trafiğin sıkışmasına neden oldu

Eskişehir'in en işlek caddelerinden biri olan Şair Fuzuli Caddesi'nde arka arkaya ve yan yana şekilde metrelerce uzayan tur otobüsleri bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.

Eskişehir'in en işlek caddelerinden biri olan Şair Fuzuli Caddesi'nde arka arkaya ve yan yana şekilde metrelerce uzayan tur otobüsleri bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.

Tur otobüslerinin yoğun olarak yer aldığı Odunpazarı ilçesinde bulunan Şair Fuzuli Caddesi'nde trafik bir aksadı. Caddenin büyük bir bölümünü kaplayan tur otobüsleri dakikalarca hareket etmeyince akan trafiğin tıkanmasına sebep oldu. Trafikte sıkışan araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, İsmet İnönü-1 Caddesine doğru giden bir tramvayın da uzayan araç kuyruğunun arasında kalarak ilerleyemediği görüldü. Tur otobüslerinin dakikalar sonra hareket etmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine geri döndü. - ESKİŞEHİR