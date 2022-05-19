METİN ŞENTÜRK ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN TUZLA'DA SAHNE ALDI - Haberler

? Tuzla 'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Metin Şentürk sahne aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe genelinde yaşayan ve takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan özel çocukların hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de Engelliler Haftası'nı kutlamak için özel bir program düzenledi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe özel çocukların yanı sıra, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne giden 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'ne giden minikler ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Özel çocuklar, Metin Şentürk'ün şarkıları ile unutulmaz bir gün yaşadılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Metin Şentürk'ün konser sonundaki sohbetleri ise katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Metin Şentürk'e 'Konserde beni görmediniz mi" dedi. Metin Şentürk'te Başkan Yazıcı'ya gülerek, 'Gözden kaçırmışız başkanım' dedi. İkilinin keyifli anları kameralara yansıdı.

'BÜTÜN TOPLUMA BÜYÜK BİR MOTİVASYON VEREN BAŞKA BİR SANATÇI TANIMADIM'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Ben bu kadar pozitif, hayata dair bu kadar mesaj veren, bana ve bütün topluma büyük motivasyon veren bir sanatçı tanımadım' dedi. Metin Şentürk ise,? Başkanım çok güzel bir kültür merkezi yapmışsınız, tam benim göz zevkime göre? dedi.

Demirören Haber Ajansı / Yerel