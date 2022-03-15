Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek - Haberler

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Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin, Perşembe (17.03.2022) gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü kuzey ve iç kesimlerde (Balıkesir ve Çanakkale il geneli ile Manisa, İzmir, Aydın'ın doğusu) görülecek yağışların, yağmur ve sağanak gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor. Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) zaman-zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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