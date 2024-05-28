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Meteoroloji Tahminlerine Göre Ülkemizde Yağışlı Hava Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, bazı illerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyden esecek, bazı bölgelerde ise güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 21

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Adana: arçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 22

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 35 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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