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Meteoroloji Tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı: ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 8, İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12, İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 17, Adana: Az bulutlu 21, Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 20, Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12, Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12, Erzurum: Parçalı bulutlu 2, Diyarbakır: Az bulutlu 14

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcsklığı: ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara : Az bulutlu 8

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir : Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 14 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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