Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu - Haberler

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Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu

Aydın'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle sahil kesimlerinde fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşarken, örtü altı tarım yapılan bazı alanlarda seraların zarar gördü.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Aydın ve çevresinde rüzgarın hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktı. Erken uyarı sayesinde bazı kesimler gerekli tedbiri alırken, fırtına en fazla Kuşadası Davutlar Bölgesi ile Aydın Tepecik bölgesinde hissedildi. Fırtına nedeniyle Tepecik yakınlarındaki bazı seralarda hasar oluşurken, denizciler fırtına nedeniyle sefere çıkmadı. - AYDIN

Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu

Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu

Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu

Meteoroloji'nin uyarısından sonra, rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Fırtına, Tarım, Aydın, Yerel, Haberler

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