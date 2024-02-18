Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu 9

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun : Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon : Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum : Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır : Çok bulutlu 13 - İSTANBUL