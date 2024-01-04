Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Durumu Tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlı geçeceği tahmin edilen hava durumunda, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyden hafif esmesi bekleniyor. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır gibi illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları belirtilmiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Haav sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 12
İstanbul : Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 16
İzmir : Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17
Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 16
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 4 - İSTANBUL