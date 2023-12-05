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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Durumu Tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor 5

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 14 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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