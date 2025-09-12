Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini
Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çoğu yerde normallerin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL