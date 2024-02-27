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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı illerde ise sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca, çığ tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyden hafif esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haav sıcaklığı: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Durumu Yerel Güncel Haberler

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