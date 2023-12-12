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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Hava Durumu Tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerinden eseceği tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır gibi illerde hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar da verilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir : Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya : Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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