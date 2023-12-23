Üye Girişi
Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de etkili olacak olan fırtına için uyarıda bulundu. Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ve balıkçılar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 02.00'de başlayacak ve Batı Karadeniz'de etkili olacak olan fırtına için uyardı.

Açıklamada, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ile balıkçıların dikkatli olması konusunda uyardıklarını belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Fırtına Hava Durumu Doğal Afetler Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title