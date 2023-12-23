Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de etkili olacak olan fırtına için uyarıda bulundu. Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ve balıkçılar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 02.00'de başlayacak ve Batı Karadeniz'de etkili olacak olan fırtına için uyardı.
Açıklamada, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ile balıkçıların dikkatli olması konusunda uyardıklarını belirtti. - KIRKLARELİ