Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 02.00'de başlayacak ve Batı Karadeniz'de etkili olacak olan fırtına için uyardı.

Açıklamada, Demirköy ile Vize ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ile balıkçıların dikkatli olması konusunda uyardıklarını belirtti. - KIRKLARELİ