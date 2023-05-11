Üye Girişi
Haberi Paylaş
Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji'den "sağanak yağış" uyarısı

Yerel Haberler

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de yarın sağanak yağışın beklendiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de yarın sağanak yağışın beklendiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title