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Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Yağış, Buzlanma ve Rüzgar Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğu kesimlerinde yağış, buzlanma ve rüzgar uyarısında bulundu. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ayrıca çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9 - İSTANBUL

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Yağış, Buzlanma ve Rüzgar Bekleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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