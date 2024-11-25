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Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklediklerini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve iç kesimlerde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, zamanla Samsun ve Ordu çevrelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7 - İSTANBUL

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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