Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sıcak Günler Geliyor
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: z bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL