Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sıcak Günler Geliyor

Güncelleme:
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: z bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
