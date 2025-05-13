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Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sağanaklar ve Kuvvetli Rüzgarlar Bekleniyor

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sağanaklar ve Kuvvetli Rüzgarlar Bekleniyor
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Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz kıyıları sağanak yağış alacak. Rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bazı illerde sıcaklık değişiklikleri ve yerel kuvvetli yağışlar söz konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıkcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 24

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. 21 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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