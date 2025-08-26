Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Kuzey Kesimler ve Doğu Akdeniz için Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL