Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Kuzey Kesimler ve Doğu Akdeniz için Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
