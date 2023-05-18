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Meteoroloji'den Hakkâri, Van, Şırnak İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Hakkâri, Van, Şırnak İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yerel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkâri, Van ve Şırnak’ta gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van ve Şırnak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli; Hakkari genelinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 19 Mayıs 2023 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların cuma gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: ANKA / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şırnak Van Yerel Haberler

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