Meteoroloji'den Erzurum için Soğuk Hava ve Kar Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve bölge için hafta sonu itibariyle soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; " Bölgemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24.11.2024 Pazar gününden itibaren 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. 24.11.2024 Pazar günü ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların yer yer kuvvetli olmakla beraber karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, 26.11.2024 Salı günü sabah saatlerine kadar aralıklı biçimde devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışları ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı tedbirli olunmasında fayda görülmektedir." denildi. - ERZURUM