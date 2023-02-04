Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinde Aydın'ın batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, 05.02.2023 Pazar günü sabah saatlerinden sonra Aydın'ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN