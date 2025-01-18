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Metehan Demirci Uluslararası Kickbox Turnuvasında Şampiyon Oldu

Metehan Demirci Uluslararası Kickbox Turnuvasında Şampiyon Oldu
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Batman'da düzenlenen uluslararası Kickbox turnuvasında Metehan Demirci, kendi kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Turnuvada 20 sporcu kıyasıya mücadele etti ve Metehan Demirci rakibini farklı skorla yenerek zaferini ilan etti.

Batman'da düzenlenen uluslararası Kickbox turnuvasında, Hanak Gençlik Spor Kulübü sporcusu Metehan Demirci kendi kategorisinde yaptığı karşılaşmada birinci oldu.

Batman'da düzenlenen kick boks organizasyonu, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören müsabakada, 20 sporcu kıyasıya mücadele etti. Ardahan Hanak Gençlik spor kulübü sporcularından Metehan Demirci, uluslararası Kickbox turnuvasında kendi kategorisinde yaptığı karşılaşmada rakibini farklı skorla yenerek birinci oldu.

Kickbox Ardahan İl Temsilcisi Aytekin Demirci'nin yetiştirdiği öğrencisi ve oğlu Metehan Demirci'nin kendi kategorisinde aldığı birincilik Ardahan ve Hanak'ta sevinçle karşılandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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