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METAK Hatay'a Yardım Kampanyası Düzenledi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK), Hatay'da yaşayan depremzedelere yardım etmek için düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları yardımları ve oyuncakları ulaştırdı. Yardımlar, depremden etkilenen ailelere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve okullardaki öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK), düzenledikleri kampanya dahilinde topladıkları ayni ve nakdi yardımlar ve çocuklar için temin ettikleri oyuncaklar ile birlikte Hatay'a ulaştı.

Dernek gönüllü üyeleri tarafından, yardımlar Hatay merkez, ilçeleri, köylerinde yaşayan ve 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden etkilenen yaklaşık 120 civarındaki aileye ve ihtiyaç duyan diğer vatandaşlar ile farklı okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Ailelerin ve çocukların çadırlarda, konteynerler de, yaklaşık olarak bir yıldan beri yaşadığı zorluklara, sıkıntılara bir parça da olsa destek olmak isteyen dernek gönüllülerinin 3 gün boyunca, yardım dağıtma çalışmalarına devam edecekleri belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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