METAK Hatay'a Yardım Kampanyası Düzenledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK), düzenledikleri kampanya dahilinde topladıkları ayni ve nakdi yardımlar ve çocuklar için temin ettikleri oyuncaklar ile birlikte Hatay'a ulaştı.

Dernek gönüllü üyeleri tarafından, yardımlar Hatay merkez, ilçeleri, köylerinde yaşayan ve 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden etkilenen yaklaşık 120 civarındaki aileye ve ihtiyaç duyan diğer vatandaşlar ile farklı okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Ailelerin ve çocukların çadırlarda, konteynerler de, yaklaşık olarak bir yıldan beri yaşadığı zorluklara, sıkıntılara bir parça da olsa destek olmak isteyen dernek gönüllülerinin 3 gün boyunca, yardım dağıtma çalışmalarına devam edecekleri belirtildi. - BİLECİK