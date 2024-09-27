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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Anısına Lokma Dağıtıldı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Anısına Lokma Dağıtıldı
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İstanbul Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen etkinlikte mesai arkadaşları tarafından lokma dağıtıldı ve dua edildi. Tören sonrası Kur'an-ı Kerim okunurken, Yılmaz'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı katılımcıların yakasında ve lokma dağıtılan alanda sergilendi.

İstanbul Ümraniye'de silah vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mesai arkadaşları tarafından Eyüpsultan Camii'nde lokma dağıtıldı, dua edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül'de İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Yılmaz'ın Akyurt Meslek Eğitim Merkezi'nden devre arkadaşları ve polis meslektaşları cami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı. Yılmaz'a ait fotoğraf, törene katılanların yakasına ve lokma dağıtılan aracın üzerine Türk bayrağı ile birlikte asıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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