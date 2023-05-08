Meslektaşları Dr. Sadrettin Tuğcu'nun uğradığı saldırıyı kınadı

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, düzenledikleri basın açıklaması ile Dr. Sadrettin Tuğcu'nun uğradığı saldırıyı kınadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Sadrettin Tuğcu ile dayanışma açıklaması yaparak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanlarından Dr. Sadrettin Tuğcu'nun görev yaparken özel kliniğinde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanması ile ilgili basın açıklaması yapan Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri'nde görev alan sağlık çalışanları son yıllarda artışa geçen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek dayanışma mesajı verdi.

Doktor ve sağlık çalışanları, yaptıkları açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan her türlü saldırının en kısa sürede ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek Dr. Sadrettin Tuğcu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ortak basın açıklamasını, sağlık çalışanları adına Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen okudu.

"Saldırılar sistematikleşti"

Açıklamaya, Dr. Sadrettin Tuğcu'ya geçmiş olsun dileklerini sunarak başlayan Prof. Dr. Müfit C. Yenen, sağlık çalışanlarına yönelen saldırı ve değersizleştirme çabalarının sistematik bir hale geldiğini vurgulayarak, "Günün sonunda, bu durum eğitimli insanların sistemden ve toplumdan uzaklaşmasına yol açar. Eğitimli insanlarını kaybeden ya da onları etkisizleştiren, değersizleştiren toplumu bekleyen son ortaçağ karanlığıdır" ifadelerini kullandı. Sistemden kopan deneyimli bir uzman hekimin yerine başka bir hekim yetiştirmenin ortalama 20 yılı bulacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Yenen, sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesi ve korunmaları gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yenen, "Eğitimli insanlarını değersizleştiren bir toplumu korkunç bir son bekler. Hele ki, bu sağlık alanında olduğunda sonuçları çok daha korkunç olur. Bir uzman hekimin yetişmesi orta öğretimin bitiminden sonra 11-12 yıl sürmektedir. Bu hekimin belli bir deneyime ulaşması ise on yılları bulmaktadır. Hekimin ve sağlık çalışanlarının eğitimi hiç bitmez, her gün üzerine yeni bilgiler koymak zorundadır. Sonuçta sistemden kopan deneyimli bir hekimin yerine başka bir hekim yetiştirmek ortalama 20 yılı bulabilir. Sağlık çalışanlarımızın değerlerini bilmemiz ve saygınlıklarını korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk Halkı'nın bu hastalığa yakalanmasına hep birlikte engel olalım"

Sağlıkçılara yönelik saldırıların faillerine gösterilebilecek hoşgörü ve toleransın en büyük endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müfit C. Yenen, bu konuda Cumhuriyet Meclisi'nin, hükümetin, polisin ve yargının çok büyük bir sorumluluk altında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yenen, "Bu hastalık topluma bir defa yayılırsa bunu ortadan kaldırmak için yapılacaklar artık çok geç ve çok zor olacaktır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi önleyici tedbirler, tedavi edici yaklaşımlardan çok daha kolaydır. Halen tüm kesimleriyle birbirine kaynaşmış, dostluk ve kardeşlik duyguları örselenmemiş, kutuplaşmamış, karşılıklı sevgi ve saygıyı özümsemiş Kıbrıs Türk Halkı'nın bu hastalığa yakalanmasına hep birlikte engel olalım" şeklinde konuştu.

Neler olmuştu

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu, "kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle" 6 Mayıs'ta hastası tarafından bıçaklandı. Olayda ağır yaralanan Dr. Sadrettin Tuğcu, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 32 yaşındaki zanlı Ç. E. ise tutuklandı. Polis Genel Müdürlüğü saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - İSTANBUL