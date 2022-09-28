Meslekleri dolayısıyla yüzük takamıyorlar

Tarihten bu yana evlilik ve aşk nişanesinin en büyük belirtisi olarak kullanılan alyans (yüzük), sözlü nişanlı ya da evli olan her çiftin aksesuardan öte takınması zorunlu bir metal iken bazı meslek grupları ise çalışma hayatı boyunca hiç yüzük takamıyor.

Tarihten bu yana evlilik ve aşk nişanesinin en büyük belirtisi olarak kullanılan alyans (yüzük), sözlü nişanlı ya da evli olan her çiftin aksesuardan öte takınması zorunlu bir metal iken bazı meslek grupları ise çalışma hayatı boyunca hiç yüzük takamıyor. Türkiye'de gıda sektöründe çalışanların hijyen koşulları gereği, iş kazası bakımından tehlikeli ortamlarda çalışanların ise iş güvenliği gereği yüzük takamadıkları belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşık yarım asırdan bu yana faaliyet gösteren Söke Un Fabrikası'nda İşletme Direktörü olarak görevli yapan Gıda Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Volkan Akın, meslekleri gereği geride kalan yaklaşık 20 yıllık nişanlılık ve evlilik hayatı boyunca törenler hariç hiç yüzük takamadıklarını belirtti. Eşi ile meslektaş oldukları için bu durumun kendi ailelerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Akın, meslekleri dolayısıyla alyanslarını parmaklarında değil kalplerinde taşıdığını belirtti.

Yüzüğün tarihçesinin neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve alyans adını da İngilizcede 'ittifak yapmak, anlaşmak' anlamına gelen allience kelimesinden aldığını belirten Akın, çalışma alanlarında meydana gelen pek çok iş kazasının yüzük sebebiyle yaşandığını hatırlattı. - AYDIN