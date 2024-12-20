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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezerek bitki yetiştirme ve ziraat alanındaki uygulamalara yönelik bilgi edindiler.

i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Botanik Bahçesi'ni gezdi.

Ziraat Fakültesi'ni ilk kez gezen öğrenciler, fakültenin eğitim ve öğretim programları ile uygulama alanlarını yakından tanıma fırsatı yakaladı. Ziyaretleri sırasında lise öğrencilerine rehberlik eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ bu gezi ile öğrencilere bir kapı açmayı amaçladıklarını ifade etti. Üniversite eğitimlerinin ardından orman ve süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ziraat bitkileri yetiştirerek çalışma hayatlarına başlayabileceklerini söyleyen Karadağ öğrencilere tercih edecekleri mesleği bilinçli olarak seçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezen öğrenciler süs bitkileri ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, bakımı ve üretimi üzerine gerçekleştirilen araştırmalar hakkında detaylı bilgi aldılar. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında açıklama yapan Merkez Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, Batı Karadeniz Bölgesi'nin biyoçeşitliliğini tespit ederek bölge gen kaynaklarının park ve bahçelerde kullanılmasını sağlamak en büyük amaçlarının olduğunu belirterek "Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz sergi, konferans, keşif gezileri, proje ve eğitim gibi farklı çalışmalarla doğa sevgisini aşılamak için çalışıyoruz" dedi.

Düzce Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Nermin Başaran ve Arş. Gör. Tuğba Gül Doğan eşliğinde Botanik Bahçesini yakından tanıyarak önemli bir deneyim elde eden öğrenciler bahçede gerçekleştirilen saha çalışmalarını gözlemleme fırsatı yakaladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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