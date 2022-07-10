Meski Tarsus'taki İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Tarsus'a bağlı Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi'ne devam ediyor.

MESKİ'nin, yatırım tutarı 21 milyon 532 bin lira olan projesi kapsamında, yaklaşık 38 kilometre çeşitli çaplarda içme suyu hattı döşenmesi planlanıyor.

MESKİ, Yenice ile Çiçekli arasında bozulan grup yollarının tamiratları için öncelikli olarak Kargılı ile Çiçekli mahalleleri arasındaki içme suyu isale hattının döşeme işlemlerine de hız veriyor. Çalışmalarının tamamlanmasıyla; Çiçekli, Kargılı, Karsavuran, Verimli, Simithacılı, Karaçerçili ve Çağbaşı mahallelerinde yaşayan yurttaşların içme suyu ihtiyaçları karşılanacak.

ANKA / Yerel