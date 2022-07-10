Meski Tarsus'taki İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meski Tarsus'taki İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Meski Tarsus'taki İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Tarsus İlçesi’ne bağlı Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi’ne devam ediyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Tarsus'a bağlı Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi'ne devam ediyor.

MESKİ'nin, yatırım tutarı 21 milyon 532 bin lira olan projesi kapsamında, yaklaşık 38 kilometre çeşitli çaplarda içme suyu hattı döşenmesi planlanıyor.

MESKİ, Yenice ile Çiçekli arasında bozulan grup yollarının tamiratları için öncelikli olarak Kargılı ile Çiçekli mahalleleri arasındaki içme suyu isale hattının döşeme işlemlerine de hız veriyor. Çalışmalarının tamamlanmasıyla; Çiçekli, Kargılı, Karsavuran, Verimli, Simithacılı, Karaçerçili ve Çağbaşı mahallelerinde yaşayan yurttaşların içme suyu ihtiyaçları karşılanacak.

ANKA / Yerel

Mersin Tarsus Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title