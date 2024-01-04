MESKİ, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla abonelik hizmetine devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, merkez ilçelerde, 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla, 65 yaş üstü veya özel gereksinimli bireyler ile toplu aboneliklere yönelik yerinde abonelik hizmetinin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılında hayata geçirdiği 'Su gibi akar gelirim' mobil hizmet aracıyla 65 yaş üstü ve özel gereksinimli bireylerin abonelik işlemlerini vatandaşların adresine kadar giderek, yerinde gerçekleştiriyor. Toplu abonelikler için de yerinde abonelik başlatan MESKİ, mobil hizmet aracıyla 2021 yılından bu yana 500'den fazla vatandaşa hizmet verdi.

65 yaş üstü veya özel gereksinimli vatandaşların 'Teksin Alo185' çağrı hattını aramaları ya da 0324 185 00 00 numaralı WhatsApp hattına mesaj bırakmaları durumunda, MESKİ ekipleri en kısa sürede ilgili adrese giderek, abonelik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Adrese gitmeden önce abonelik talebinde bulunan vatandaşlarla iletişime geçen ekipler, vatandaşın müsait olduğu gün ve saate uygun olarak planlama yapıyor. Bu sayede vatandaşlar, kendilerine en uygun olan zaman diliminde ve kendi adreslerinde abonelik işlemlerini yorulmadan gerçekleştiriyor.

"500'den fazla vatandaşımıza evlerinde hizmet verilmiştir"

Merkez Abone Şube Müdürü Mehmet Emin Ek; "2021 yılında pandemiyle birlikte 'Su gibi akar gelirim' projesi çerçevesinde merkez ilçelerde 65 yaş üstü ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza hizmet verilmesi amacıyla mobil hizmet aracımız abonelik hizmetleri yapmaya başlamış ve bu güne kadar 500'den fazla vatandaşımıza evlerinde hizmet verilmiştir. Bizler için çok değerli olan 65 yaş üstü ve özel gereksinimli bireylerin 'Alo 185 Teksin' hattımıza başvuru yapmaları halinde ekiplerimizce en kısa sürede ilgili adrese gidilerek, evlerinde abonelik hizmetleri gerçekleştirilecektir" dedi. - MERSİN