Meski, Gözne Mahallesinde Kanalizasyon Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağlı Gözne mahallesi birinci etap kanalizasyon hattı yapım işine devam ediyor. Çalışma kapsamında döşenecek kanalizasyon hatları sayesinde vatandaşlar daha temiz ve kokusuz bir mahalleye kavuşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağlı Gözne mahallesi birinci etap kanalizasyon hattı yapım işine devam ediyor. Çalışma kapsamında döşenecek kanalizasyon hatları sayesinde vatandaşlar daha temiz ve kokusuz bir mahalleye kavuşacak.

MESKİ'nin yatırım tutarı 26 milyon 447 bin lira olan yapım işi kapsamında, farklı ebatlarda yaklaşık 49 kilometre kanalizasyon hattı döşenmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalar, Gözne mahallesinin yaklaşık yüzde 60'ına hizmet verecek.