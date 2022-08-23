Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meski, Gözne Mahallesinde Kanalizasyon Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağlı Gözne mahallesi birinci etap kanalizasyon hattı yapım işine devam ediyor. Çalışma kapsamında döşenecek kanalizasyon hatları sayesinde vatandaşlar daha temiz ve kokusuz bir mahalleye kavuşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağlı Gözne mahallesi birinci etap kanalizasyon hattı yapım işine devam ediyor. Çalışma kapsamında döşenecek kanalizasyon hatları sayesinde vatandaşlar daha temiz ve kokusuz bir mahalleye kavuşacak.

MESKİ'nin yatırım tutarı 26 milyon 447 bin lira olan yapım işi kapsamında, farklı ebatlarda yaklaşık 49 kilometre kanalizasyon hattı döşenmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalar, Gözne mahallesinin yaklaşık yüzde 60'ına hizmet verecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Mersin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title