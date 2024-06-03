MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi denetimini başarıyla tamamladı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Entegre Yönetim Sistemi' faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 1. Gözetim Dış Tetkiki'ni başarıyla tamamladı.

Hizmette kalite standartlarını yükseltmeye devam eden MESKİ, uluslararası standartlara sahip 5 yönetim sistemi ile belgelendirilmişti. MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü ve EYS Yönetim Temsilcisi Aybeniz Eltez Uyguç koordinesinde yürütülen Entegre Yönetim Sistemi; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi faaliyetleri üzerinden denetime tabi tutuldu.

MESKİ hizmet alanında 3 gün süren denetim, üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi. Başdenetçi Gökhan Bilgin ile Fuad Almeman, İsmail Bişkin ve Bayram Andıç'tan oluşan denetim ekibi, kurum tarihini ve kültürünü yansıtan Filtre Su Müzesi'ne de ilgi gösterdi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından MESKİ'nin hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda gözlemlerini paylaşan denetim ekibi; MESKİ'nin işini etkili ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünün altını çizdi. MESKİ denetiminden son derece memnun kaldıklarını vurgulayan denetim ekibi, başta MESKİ üst yöneticileri olmak üzere çalışanlara teşekkürlerini iletti. - MERSİN