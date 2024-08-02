MESKİ, Demirışık Mahallesi'nde içme suyu altyapısı çalışmalarına başladı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesine bağlı Demirışık Mahallesi'nde nüfusla birlikte artan su tüketimine çözüm sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında toplam 14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşenecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü, yerleşik nüfusla birlikte su tüketiminin de artış göstermesi üzerine harekete geçerek, Demirışık Mahallesi içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işini başlattı. Artan içme suyu talebinin karşılanması amacıyla çalışmalara devam eden MESKİ, bölgede geleceğe yönelik yeni şebeke hatları da oluşturarak, vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyor.

14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşenecek

MESKİ, Demirışık Mahallesi içme suyu isale, terfi ve şebeke hattı yapım işiyle sondaj kuyusundan temin ettiği içme suyunu, Koçyatağı'ndaki 100 metreküplük içme suyu deposuna aktaracak. Yapımı planlanan terfi istasyonuyla da içme suyunu Mihrican bölgesine iletecek. Mihrican bölgesine yapılacak 3. terfi istasyonu ile suyu hem Mihrican bölgesini besleyen 50 metreküplük depoya, hem de Soğukpınar bölgesine yeni yapılacak olan 100 metreküplük içme suyu deposuna aktarmayı planlayan MESKİ, Soğukpınar bölgesine yeni şebeke hattı döşeyerek, vatandaşlara temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacak.

MESKİ'nin, sözleşme bedeli 14 milyon 923 bin lira olan projesi kapsamında 4 bin 200 metre çelik boru, 10 bin metre polietilen boru olmak üzere, toplam 14 bin 200 metre içme suyu altyapısı döşenecek. İş kapsamında 3 adet terfi merkezi, bir adet 100 metreküplük içme suyu deposu ve çeşitli sanat yapıları da vatandaşların hizmetine sunulacak. - MERSİN