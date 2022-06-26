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Meski, Asfalt Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Meski, Asfalt Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının ardından başlattığı asfalt onarım çalışmalarına devam ediyor. MESKİ ekipleri, 1 Mart 2022’den bugüne dek 22 bin 190 bitümlü sıcak asfalt kaplama ve 5 bin 880 ton asfalt yama çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının ardından başlattığı asfalt onarım çalışmalarına devam ediyor. MESKİ ekipleri, 1 Mart 2022'den bugüne dek 22 bin 190 bitümlü sıcak asfalt kaplama ve 5 bin 880 ton asfalt yama çalışması yaptı.

MESKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Asfalt Şube Müdürlüğü, 1 Mart 2022'den bugüne kadar Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Çilek ve Özgürlük Mahallelerinde 22 bin 190 ton bitümlü sıcak asfalt kaplarken; Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin çeşitli mahallelerinde ise 5 bin 880 ton asfalt yama çalışmasını tamamladı.

MESKİ birimleri, asfalt onarımı çalışmalarının yanı sıra yurttaşların TEKSİN çağrı merkezi üzerinden bıraktığı onarım sonrası asfalt taleplerini de değerlendiriyor.

ANKA / Yerel

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