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Mesire yerleri doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mesire yerleri doldu taştı

Adıyaman'da bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serin mesire yerlerini doldurdu.

Adıyaman'da bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serin mesire yerlerini doldurdu.

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adıyaman'da, vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen ve tatile çıkan vatandaşların yanı sıra kentet kalan kişiler, mesire yerlerine akın ediyor. Özellikle su kaynaklarının bulunduğu yerler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Vatandaşlar, Besni-Sugözü, Tut-Çanakçı, Kahta-Cendere, Çelikhan-Zerban, Gölbaşı-Tabiat Parkı başta olmak üzere su ve serin havanın hakim olduğu bölgelerde piknik yaparak bunaltıcı sıcaktan korunuyor. Piknik yapan vatandaşlar suyun olduğu yerlerde suya girerek serinliyor. Birçok mesire alanı tamamen dolarken, bir çok kişi mesire alanına giremeden geri döndü.

Besni Sugözü Mesire alanına sadece Adıyaman'dan değil, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde de çok sayıda kişi geldi. Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişi buz gibi suya girerek serinledi.

Gaziantep'ten Sugözü'ne gelen Sinan Aslan isimli vatandaş, Besni Sugözü'nün çok güzel bir yer olduğunu ancak bakımsızlık nedeniyle kötü göründüğünü belirterek, yetkililere düzenleme yapmaları konusunda çağrıda bulundu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Adıyaman su Yerel Haberler

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