Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği - Haberler

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Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Meserret İnel İlkokulu'nda Bahar Şenliği

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu'nda öğrenciler, yılın yorgunluğunu düzenlenen bahar şenliğinde eğlenerek attı.

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu'nda öğrenciler, yılın yorgunluğunu düzenlenen bahar şenliğinde eğlenerek attı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iki yıldır okullarda yapılamayan etkinlikler yapılmaya başlandı. Meserret İnel İlkokul yönetimi, öğrencilerin yılın yorgunluğunu atması ve velilerin kaynaşması için etkinlik düzenledi. Düzenlenen bahar şenliğine öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesine kurulan birbirinden farklı oyun alanlarında öğrenciler gün boyu eğlendi. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasına yakın bir süre kala aynı zamanda öğrencilerde tüm yılın yorgunluğunu attı. Düzenlenen etkinlikten memnun olan veliler okul yönetimine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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