Meşealtı Otantik, yeni görünümüne kavuştu

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldığı günden bu yana, Güneydoğu mutfağının vazgeçilmez adresi haline gelen Meşealtı Otantik Kebap, yeni ambiyansı ile Bodrumlu müdavimlerine kavuştu.

Gerek 500 yıllık meşenin gölgesinde verilen hizmet, gerekse damakta buluşan yiyeceklerin organik ve sertifikalı ata tohumları kullanılarak üretilen sebze ve meyvelerden oluşması Bodrum'daki yeme içme alışkanlığına bir ayrıcalık kazandırdı. Sianji Farm'de yetiştirilen organik sertifikalı sebze ve meyvelerle hazırlanan kahvaltı, kebap, et ve meze içerikli menüleri ile Bodrum Gümüşlük'te yepyeni bir mekan olan Meşealtı Otantik Kebap'ta misafirlerini kavuştuğu yeni görünüm ile ağırlamaya hazır.

Basın mensupları iftarda buluştu

Organik bir çiftlik içerisinde bulunan 500 yıllık meşe ağacı altında otantik ve eşsiz bir ambiyans ile hizmete başlayan Meşealtı Otantik Kebap, Ramazan Ayı dolayısıyla basın mensupları için bir iftar yemeği düzenledi. Keyifli sohbetlerin gerçekleştiği iftar yemeğinde davetliler güzel vakit geçirdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel