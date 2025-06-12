Mescid-i Nebevi'de Çocuklar Rahatça Oynuyor

Peygamber Efendimizin mescidi olan Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de çocuklara hiç kimse karışmıyor.

Efendimizin yaşadığı Asr-ı Saadet dönemde, torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendilerimizin mescitte oynamaları ve çocukların rahatça hareket etmeleri, bin 400 yıl sonra günümüzde de geçerliliğini koruyor. Daha önceki yıllarda çocukları Kabe-i Muazzama'ya kabul eden Suudi yetkililer, bu sene 12 yaş altındaki çocuklara Kabe'ye giriş müsaadesini yoğunluk gerekçesiyle kaldırdılar. Ancak Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinin yanı başında çocuklar istedikleri gibi koşturuyor, oynuyor, hatta dijital ekranlarda sakince bilgisayar oyunu ile alakadar olabiliyorlar. Mescidin içerisinde, bahçesinde istedikleri gibi koşturan çocuklara tek bir kimse sert bile bakmıyor. Babalarının, annelerinin ellerinden tutup gece gündüz demeden mescide gelen çocukların neşesinin hep yüksek olması dikkat çekiyor. Kur'an ı kerim öğrenen minikler ise herkesin sevgisine mazhar oluyor.

Bu arada çocuklar bahçede birbirleri ile kovalamaca bile oynarken, caminin avlusunda yemlenen güvercinleri kovalayan miniklere bile kimse ses etmiyor. Mescidin huzuru, çocuklara da aksederken, gelenlerin anne ve babaları da hiçbir zorluk çekmiyor. Çocuklar bir tek Ravda-ı Mutahhara ziyaretlerine girmiyorlar. Cennet Bahçesi de bütün hacılara bir defa ziyaret imkanı sağlandığı ve yoğunluk olduğundan, randevulu sistem ile sınırlı bir süre için ziyaret edilebildiği için mümkün olmuyor. Mescid-i Nebevi'nin müdavimleri de çocuklara bahçede gördüğünde harçlık, şeker, kurabiye gibi ikramlarda bulunuyorlar. - MEDİNE