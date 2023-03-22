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Mescid-i Aksa'da binlerce kişi ilk teravih namazını kıldı

Yerel Haberler

Mescid-i Aksa'da binlerce kişi ilk teravih namazını kıldı

Ramazan ayının gelmesi ile binlerce kişi Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile binlerce kişi Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazını kıldı.

Ramazanın ayının gelmesi ile İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler ilk teravih namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail, Ramazan ayının gelmesi ile her yaştan kadın ve kız çocuğunun, 12 yaşına kadar olan erkek çocukların ve 55 yaş üstü erkeklerin Mescid-i Aksa'ya izin almadan girebileceğini açıklamıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Kudüs Aksa Yerel Haberler

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