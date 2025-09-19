Gaziler Günü Mesajı: Gaziler Temel Taşlarımızdır

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, "Gazilerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıdır" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Mesci, mesajında şunları kaydetti; "Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 yılında 153 sayılı kanunla Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmiştir. Bu sebeple 19 Eylül, Gaziler Günü olarak anılmaktadır. 19 Eylül, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı gündür. 19 Eylül, Kore'de, Kıbrıs'ta ve istiklal savaşında, yurdumuzun çeşitli yerlerinde devletimizin üniter yapısını bozmak isteyen hainlere karşı, özellikle de 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yaralanan gazilerin gurur günüdür."

Gazilere sadakat göstermemiz gerektiğinden bahseden Başkan Mesci, "Bilindiği gibi dünyada hiçbir toprak parçası, bizim topraklarımız kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Cennet vatan topraklarımızın her karışı, aziz şehitlerimizin mübarek kanları ile hamur olmuştur. Gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız şanlı bayrağımız, rengini ve şeklini bu mübarek kanlardan almıştır. Bu sebeple aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıdır. Bu nedenle aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize, yüce Türk Milleti'nin yüksek ve ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusu ile sadakat göstermeliyiz. Gazilik unvanı hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makamdır. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bu cennet vatan topraklarında bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM