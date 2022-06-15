Mesai arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdiler Atatürk Devlet Hastanesi'nde mutemet olarak görev yapan Celal Ardunç (40), çalıştığı kurumda yapılan törenle ki son yolculuğuna uğurlandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde mutemet olarak görev yapan Celal Ardunç (40), çalıştığı kurumda yapılan törenle ki son yolculuğuna uğurlandı. Atatürk Devlet Hastanesi personellerinden 40 yaşındaki evli 1 çocuk babası Celal Ardunç, beyin tümörü nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi görüyordu. Ardunç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Celal Ardunç'un ölümünün ardından ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları üzüntüye boğuldu. Ardunç için bugün, çalıştığı Atatürk Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Törene, Celal Ardunç ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından merhum Ardunç, Köroğlu köyünde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi Yerel Haberler

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