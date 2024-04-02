Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Huzurevi Sakinlerini Misafir Etti

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Merzifon Huzurevi sakinlerini misafir etti. Üssü gezip askeri personelden bilgiler alan huzurevi sakinleri, F-16 savaş uçağının simülatörünü kullanıp helikopterin içinde askeri personelle fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşadılar.

Savaşan şahin F-16 savaş uçağının simülatörünü kullandıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin kurtarıcı kanatları olarak bilinen "Melek Filo" bünyesindeki helikopterin içine de binen asırlık çınarlar, gerçekleştirilen operasyonlar, arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşanan afetler sonrası tahliye çalışmalarında aktif rol oynayan timlerin çalışmalarını gururla dinledi.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un da misafirleriyle bir araya geldiği ziyaretin fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. - AMASYA