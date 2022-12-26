Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

Diyarbakır'da Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Ayinde cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.

Ayinin ardından kutlamalarla ilgili bilgi veren Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkan Vekili Saliba Açiş, "Doğuş bayramının bütün dünyaya barış, huzur ve kardeşliği getirmesini istiyoruz. Bütün dünyadaki Hristiyan aleminin Noel bayramını kutluyorum. Bayrama yönelik ayinimiz olacak, daha sonra bayramlaşma ve çörek, şeker dağıtımı gerçekleşerek bayramlaşacağız" dedi.

İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay ise, Noel bayramını kutladıklarını kaydetti. Binbay, "Noel üç din için semavi dinlerde Allah'a inananların birleştirici bir semboldür. Dilerim ki bu bayramımız bize yol gösteren, barışa, kardeşliğe, Allah'ın mesajları çerçevesinde huzura bir birlik sembolü olur. 20 yıldır Süryani kardeşlerimizle Noel'i kutluyoruz. Eskiden 5 kişiydik, şimdi bakıyoruz Müslümanı, Hristiyanı, Arabı, Kürdü, Türküyle hep beraber o birliğin etrafında birleşiyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren ayinin ardından katılımcılara çörek ikram edildi. - DİYARBAKIR